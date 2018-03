Televisió Espanyola comença a rodar la sèrie «El Continental»

Els actors Michelle Jenner i Álex García protagonitzaran El Continental, un drama ambientat en la dècada dels anys vint del segle passat en què l'amor, l'ambició i la clandestinitat seran els grans protagonistes. Produïda per RTVE en col·laboració amb Gossip Events i creada pel productor, director i guionista Frank Ariza, l'enregistrament dels capítols, en els quals també tindran un paper protagonista destacat Roberto Álamo i Raúl Arévalo, comença avui a la ciutat de Madrid.

Aquesta sèrie és el retorn de Michelle Jenner a Televisió Espanyola després del rotund èxit d' Isabel durant tres temporades, un paper que li va valer nombrosos guardons, com el Premi de la Unió d'Actors, Fotogramas de Plata, Premi Iris i Ondas a la millor actriu protagonista. En aquesta ficció donarà vida a Andrea, una jove avançada a la seva època i filla del propietari d' El Continental. Per la seva banda, Álex García torna a la cadena pública vuit anys després d' Amar en tiempos revueltos, sèrie en la qual va iniciar la seva carrera interpretativa. L'actor canari donarà vida a Ricardo, un jove que entra de sobte en la vida d'Andrea en convertir-se en el soci del seu pare (Manolo Sol) al local que regenta. Amb la seva arribada, El Continental es converteix en el centre neuràlgic de la nit del principi dels anys vint, un club nocturn amb una big band, on es generen els negocis clandestins de l'època i reuneix tot el glamur de l'alta societat.

Antonio de la Torre, Alexandra Jiménez, Manolo Solo, Secun de la Rosa, Chanel Terrero, María Alfonsa Rosso, Mariola Fuentes i Christian Sánchez, entre d'altres, completen l'elenc d'aquest nou projecte, que podria arribar a final d'any o al principi del 2019 a La 1 de Televisió Espanyola.



Escenaris únics

El rodatge començarà avui, dilluns, a l'antiga estació de tren de Príncipe Pío de Madrid, un immens edifici encara en peu al centre de la capital espanyola, on s'ha construït la destil·leria, un dels ambients que es recrearan en la nova sèrie. La ficció tindrà un gran decorat que reproduirà l'època i l'ambient del local.