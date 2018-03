La sèrie «Doctor Who» es prepara per a la seva temporada més femenina

Després de confirmar que l'actriu Jodie Whittaker serà la primera dona a protagonitzar la veterana sèrie Doctor Who, en l'onzena temporada de la nova etapa iniciada el 2005, la BBC ha revelat que la presència femenina anirà més enllà. Segons informava ahir el portal Formula TV, Piers Wenger, un dels responsables de la BBC, ha assegurat que l'equip que s'encarrega dels guions tindrà un gran nombre de noms femenins. Això suposa una petita revolució en el marc de la ficció produïda per l'ens públic del Regne Unit, on els guions acostumen a ser cosa dels homes. Així mateix, els nous episodis també podrien comptar amb més actrius del que és habitual.