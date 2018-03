Mags, ballarins i cantants com a protagonistes de «Got Talent Espanya»

La segona gala en directe del concurs de Telecinco Got Talent Espanya va agafant emoció a mesura que els participants s'acosten a la final. Una de les protagonistes del concurs, que la setmana passada va aconseguir la seva màxima audiència de la temporada, serà Dania Díaz, que va captivar Risto Mejide i Edurne amb un truc de màgia. També hi seran presents el grup de ball Bandix, després de guanyar-se Jorge Javier Vázquez.

En aquesta edició cal destacar-hi també la presència dels acròbates Hamza i Cristina Santos, el mim Mr. Basic, l'exhibició del grup d'arts marcials Taekwondo Tao, així com també s'hi podrà veure la participació dels cantants José Manuel i la banda Queen Forever. Els balls de Mistry i la seva companyia, Daniel Patrón i Team Vinotinto intentaran no només agradar al jurat, sinó també al públic del programa. Raquel Padrosa, pole-dancer i, fins i tot, Shado, un carterista amb una gran destresa, seran el total dels 14 participants que intentaran guanyar-se un lloc a la gala final del programa, on ja hi ha el tenor Raúl Rubio, la petita acròbata Petruska i el pianista Michael Andreas (que va ser el més votat per l'audiència del programa).

Cal recordar que en aquesta segona gala en directe els participants intentaran guanyar-se el vot del jurat, que és format per Edurne, Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez i Eva Hache. Un dels concursants aconseguirà accedir de manera directa a la final, gràcies a la votació conjunta del jurat. Els dotze participants que quedin seran sotmesos a la votació del públic. Dels quatre que aconsegueixin obtenir el màxim nombre de vots, el primer passarà de manera directa a la final. Dels altres tres, només un podrà accedir a l'última gala gràcies a la decisió del jurat.

El programa va arribant als compassos finals i els concursants s'han anat guanyant l'afecte dels quatre membres que els valoren i, també, de l'audiència del programa. Només un d'ells podrà alçar-se amb la victòria. Qui ho aconseguirà?