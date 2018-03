Neus Bonet renova com a degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

La periodista Neus Bonet, editora del cap de setmana de Catalunya Ràdio, ha revalidat el càrrec de degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que ocupa des del 2014. Bonet ha encapçalat la candidatura «Més periodisme» a la demarcació de Barcelona, formada per Joan Maria Morros, Gemma Nierga, Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa, May Revilla, Xavi Vilà, David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens.

La renovació d'equips també s'ha produït per al conjunt de demarcacions del Col·legi. La Catalunya Central, demarcació creada fa només 4 anys, tindrà com a president Enric Badia, cap d'àrea de Societat d'aquest diari. L'acompanyaran en la nova etapa Mar Martí, Salvador Redó, Jesús Sagués, Abel Gallardo i Noemí Badrenas. Badia ja era president actualment després de rellevar, fa dos anys, el primer president de la demarció, Gonçal Mazcuñán.

Badia, com a president de la demarcació de la Catalunya Central, serà un dels vicedegans del Col·legi. La Junta de Govern es completa amb Coia Ballester (Tar-ragona), Joan Ventura (Girona), Josep Baubí (Terres de l'Ebre) i Rafael Gimena (Lleida).

La candidatura de Neus Bonet ha presentat més de 340 avals, i ha superat amb escreix el total exigit, situació que també s'ha produït a les demarcacions. Les candidatures, tant al deganat com a les diferents juntes de cada demarcació, han estat les úniques que s'han presentat i, per tant, ahir van quedar proclamades per la Junta Electoral Central.