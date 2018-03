Jon Favreau es posarà al capdavant de la nova sèrie sobre l'univers «Star Wars»

L'actor, guionista i director Jon Favreau ( Iron Man, El Libro de la Selva) ha estat l'escollit per posar-sa al capdavant del nou projecte ideat per Lucasfilm, productora fundada per George Lucas i adquirida el 2012 per Disney, que té per objectiu ampliar l'univers de la reeixida saga Star Wars, mitjançant una nova sèrie de televisió. Segons informava ahir el portal TV Line, Favreau ha comentat, sobre aquest nou projecte, que «si algú m'arriba a dir als 11 anys que algun dia arribaria a explicar històries sobre l'univers de Star Wars, no m'ho hauria cregut». Per ara no s'han donat a conèixer més detalls sobre aquest projecte, que es basarà, això sí, en les pel·lícules de la saga.