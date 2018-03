La periodista Neus Bonet guanya el Premi Femtalent 2018 de Comunicació

La periodista Neus Bonet va rebre ahir el Premi Femtalent 2018 de Comunicació, per promocionar la igualtat d'oportunitats i el talent femení en la societat basada en el coneixement, on el talent és un element clau. El Femtalent Fòrum és una trobada anual que enguany, en el desè aniversari, ha convidat dones professionals de referència internacional per debatre sobre el paper de la dona en el món científic, tecnològic i de la innovació, i reflexionar sobre la seva participació en les professions del futur, on la tecnologia és clau. Bonet dirigeix i presenta l'informatiu Catalunya migdia del cap de setmana.