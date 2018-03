TV3 convida a visitar els platós de la sèrie «Com si fos ahir»

TV3 vol celebrar amb l'audiència l'èxit de la sèrie de sobretaula Com si fos ahir, estrenada l'any passat després del final de La Riera. La ficció protagonitzada per Eduard Farelo, Marc Cartes, Àurea Màrquez i Sílvia Bel, entre d0altres, s'ha consolidat en pocs mesos en la seva franja. Per això, TV3 ha decidit convidar els espectadors a visitar els platós, amb la possibilitat de conèixer els protagonistes.

Segons ha informat la CCMA en un comunicat, fins al dimecres 14 de març a les 15.00 h els seguidors de Com si fos ahir tenen l'oportunitat de participar en el concurs publicat al portal de TV3. Es tracta d'una visita per parelles als platós on es grava aquesta telenovel·la i conèixer els actors i actrius que la protagonitzen. Tothom qui vulgui visitar el plató de rodatge, a l'edifici Il·lumina d'Esplugues de Llobregat, i conèixer els protagonistes de la sèrie pot participar en aquest concurs. Per fer-ho només cal ser usuari de la CCMA i respondre tres preguntes sobre el contingut de la sèrie, per demostrar que realment se n'és un fan.

Entre tots els que hi participin se sortejaran vuit invitacions dobles. Aquesta visita serà el dijous 22 de març a les 16.00. I d'entre tots els que encertin correctament les tres preguntes se sortejaran tres invitacions dobles per a una visita prèmium, composta de la visita a un rodatge, per veure com es graven les seqüències de la sèrie, i d'una trobada amb els actors. Aquesta visita es farà el dimarts 20 de març a les 12 del migdia.