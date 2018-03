L'esperada preqüela de «Los Soprano» serà en forma de pel·lícula

La productora New Line s'ha fet amb els drets de The Many Saints of Newark, el guió d'una pel·lícula preqüela de Los Soprano escrita pel creador de la sèrie David Chase i Lawrence Konner, un dels guionistes habituals de la mítica ficció del canal nord-americà HBO. La trama de la pel·lícula, encara sense data d'estrena, té lloc anys abans dels fets relatats en la sèrie i està ambientada en les revoltes racials a Newark (Nova Jersey) als anys seixanta que van enfrontar italians i afroamericans.

Segons informa Deadline, a més de signar el guió, Chase exercirà de productor del film i també estarà involucrat en el procés d'elecció del director. «David és un narrador magistral i nosaltres, al costat dels nostres companys, a HBO estem encantats que hagi decidit revisitar i ampliar l'univers de Los Soprano en una pel·lícula», va afirmar Toby Emmerich, el president de Warner Bros Pictures. No hi ha més detalls sobre la trama, però tot apunta que en el film apareixeran les versions joves d'alguns dels personatges de la sèrie. Els seguidors de Los Soprano estan especialment il·lusionats davant la possibilitat de retrobar-se amb el pare de Tony Soprano, Giovanni Johnny Boy, l'antic líder de la banda dels Soprano, que en la sèrie va ser interpretat en flashbacks per Joseph Siravo, i amb un versió més jove de la seva esposa Livia, interpretada des de la primera temporada del programa per l'aclamada Nancy Marchand, i l'oncle del protagonista, Tony Junior, interpretat per Dominic Chianese.

Protagonitzada pel mort James Gandolfini, Los Soprano, creada per David Chase i emesa per HBO, seguia, al llarg de 86 episodis repartits en sis temporades, els passos d'una família mafiosa de Nova Jersey. La història principal girava al voltant de les confessions del capo Tony Soprano a la seva psicoanalista, la doctora Melfi, personatge encarnat per Lorraine Bracco. La sèrie, que es va emetre entre el 1999 i el 2007, va rebre el favor de la crítica mundial i va ser guardonada amb vint-i-un premis Emmy i cinc Globus d'Or.

Amb el pas del temps, Los Soprano s'ha convertit en tota una icona de la història de la televisió i una de les sèries més aclamades, amb milions de seguidors repartits per tot el planeta.