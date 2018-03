TNT cancel·la la sèrie «The Librarians» després de quatre temporades

The Librarians no tindrà més temporades. El canal TNT ha decidit cancel·lar la producció d'aquest drama d'acció i aventures protagonitzat per Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth i John Harlan Kim, després de quatre temporades en antena. La biblioteca tanca, així, les seves portes per sempre, després d'acomiadar-se el febrer passat amb l'emissió del darrer episodi. La notícia l'ha donat a conèixer Dean Devlin, productor executiu de la sèrie, a través del seu compte a la xarxa social Twitter. En el seu missatge, Devlin obre la remota possibilitat que alguna altra cadena recuperi la ficció i produeixi una hipotètica cinquena temporada.