La 2 proposa un viatge emocional pel món de la nutrició amb Marta Vergés

n La 2 de Televisió Espanyola estrena aquest vespre, a partir de les 20 h, Menja't el món!, un programa dedicat a la nutrició, conduït per Marta Vergés, xef, nutricionista, coach i experta en cuina saludable. Agafant la nutrició com a fil conductor, l'espai convida els espectadors a fer un viatge emocional amb un contingut divulgatiu, positiu i entretingut per millorar els hàbits alimentaris i l'estil de vida. Cada episodi s'endinsarà en un tema concret relacionat amb l'alimentació o el benestar, a través d'una aposta trencadora. En el primer capítol De què tinc gana?, el format s'endinsarà en la relació emocional amb el menjar, amb l'ajuda del periodista Lluís Quevedo.