Hugh Laurie serà el príncep Felip d'Anglaterra en la nova temporada de «The Crown»

n L'actor Hugh Laurie serà l'encarregat de posar-se en la pell del príncep Felip d'Anglaterra en la tercera temporada de la sèrie The Crown, que Netflix estrenarà pròximament. L'actor, conegut sobretot per donar vida al doctor protagonista de House, prendrà el relleu de Matt Smith en el paper del marit de la reina Elisabet II, que en aquesta nova temporada estarà interpretat per Olivia Colman. Laurie i Colman tornaran així a treballar junts després de protagonitzar la minisèrie El Infiltrado, per la qual tots dos van guanyar un Globus d'Or als millors intèrprets de minisèrie.