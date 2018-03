El creador de «Prison Break» ja ha començat a escriure la nova temporada

n Fa gairebé un any, l'abril de 2017, Prison Break tornava a Fox amb una nova temporada després de vuit anys. L'èxit no va ser l'esperat però tot indica que l'equip de la sèrie no pensa en rendir-se. Segons informava ahir Formula TV, el seu creador, Paul T. Scheuring, ha confirmat a través de Twitter que ja ha escrit el primer episodi de la possible sisena temporada. No és la primera vegada que hi ha notícies sobre el possible retorn de la reeixida ficció. Fa uns mesos, el president de Fox Entertainment, Michael Thorn, ja va assegurar que, tot i que hi hauria canvis, la nova temporada està gairebé assegurada.