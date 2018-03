El grup Atresmedia i Movistar+ produiran conjuntament una sèrie

n Movistar+ i Atresmedia Studios han tancat una operació inèdita en el sector audiovisual nacional i que suposa una nova forma de col·laboració entre dos dels principals referents de ficció del mercat de pagament i de l'obert, respectivament. Després de l'acord, les dues parts ja treballen conjuntament en la producció d' El embarcadero, una nova sèrie original de Movistar+. D'aquesta manera, Atresmedia Studios serà l'encar-regada de la creació, el disseny i laproducció d'aquesta nova sèrie de la plataforma Movistar+. Per a aquest projecte, Atresmedia Studios tindrà la col·laboració de Vancouver Media i del seu productor executiu, Álex Pina.

Amb la firma d'aquest nou acord, Movistar+ incrementa el seu cada vegada més ampli catàleg de sèries espanyoles, confiant en l'experiència d'una companyia com Atresmedia, les sèries de la qual, com La Casa de Papel o Vis a vis, gaudeixen de gran reconeixement i èxit tant dins com fora d'Espanya. Aquest acord apuntala les bones relacions entre Atresmedia i Movistar+.