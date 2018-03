L'actriu Claire Foy va guanyar menys que Matt Smith a la sèrie «The Crown»

n L'actriu britànica Claire Foy, protagonista de l'aclamada sèrie de Netflix The Crown, va rebre un salari inferior al que va tenir el seu company d'elenc, Matt Smith, que interpretava el duc d'Edimburg, el príncep Felip. Segons la cadena BBC, els productors de la ficció històrica han justificat aquesta diferència de salari pel treball previ de Smith a la sèrie de ciència ficció Dr. Who, encara que Foy va ser mereixedora d'un Globus d'Or pel seu paper de reina Elisabet II. No obstant això, els mateixos responsables de la ficció han assegurat que el desequilibri salarial no es repetirà en la tercera temporada.