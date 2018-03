Els «Supervivientes» tornen amb una nova edició a Telecinco

n Telecinco posa en marxa aquesta nit una nova edició del seu reeixit programa Supervivientes. En aquesta nova edició, el programa posarà al límit un grup de 16 concursants famosos, que viuran en primera persona una de les experiències vitals més intenses. Supervivientes arrencarà amb els esperats salts des de l'helicòpter dels protagonistes, una decisió important que hauran de prendre els participants i que podria marcar el rumb del concurs i una cerimònia especial d'obertura.

Aquest serà el punt de partida de l'aventura produïda per la cadena de Mediaset, en col·laboració amb Bulldog TV, i de la qual seran partícips Alberto Illa, Maria Lapiedra, Mayte Zaldívar, Raquel Mosquera, Francisco, María Jesús Ruiz, Sofía Suescun, Adrián Rodríguez, Saray Montoya , Maestro Joao, Melissa Vargas, Fernando Marcos, Isabel Castell, Sergio Carvajal, Logan Sampedro i Romina Malaspina. Una experiència que serà narrada amb un gran luxe de detalls per Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez i Sandra Barneda al capdavant d'una completa cobertura en televisió –amb gales, debats, resums diaris i seccions en programes de producció pròpia– i en l'entorn digital. Els paradisíacs Cayos Cochinos hondurenys tornaran a ser testimonis del repte de supervivència dels concursants, que pugnaran per alçar-se amb el premi de 200.000 euros per al guanyador.