Jesús Cintora trenca amb Mediaset i fitxa per La Sexta

n El periodista Jesús Cintora és el nou fitxatge del grup Atresmedia. Després de trencar la seva vinculació amb Mediaset España, grup en el qual havia presentat diversos formats al llarg dels darrers anys, Cintora ja treballa en un nou projecte per a La Sexta, segons va informar ahir Atresmedia en el seu web, després que el periodista ho fes públic mitjançant el seu perfil a la xarxa social Twitter.

«Arribo per unir-me a un equip molt consolidat, amb la intenció d'aportar moltes ganes de treballar. La Sexta ja és un gran referent periodístic i aportaré tot el que pugui per sumar», afirma Cintora, segons el comunicat d'Atresmedia. «Jo entenc el periodisme com una manera de viure i és una sort poder viure'l en aquest grup», afegeix. El periodista considera que «la professió és una cosa tan senzilla, i alhora tan complexa, com explicar el que passa. Amb aquesta passió treballo», conclou.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra, Cintora té una llarga trajectòria com a analista polític i presentador de programes d'actualitat com Las Mañanas de Cuatro (Premi Ondas 2015), Cintora a pie de calle i La línea roja. Ha col·laborat a El debate de La 1, La noche en 24 horas, Nunca es tarde (RNE) a RTVE, i El programa de Ana Rosa (Telecinco), on fins aquesta mateix setmana era un dels tertulians habituals.



Polèmica amb Mediaset

El març del 2015, fa tot just tres anys, Mediaset apartava Cintora del capdavant de Las mañanas de Cuatro, programa que fins llavors havia gaudit d'unes audiències més que notables en la seva franja, malgrat competir amb Al Rojo Vivo (La Sexta). Segons fonts properes al grup privat, el relleu es va produir després de diversos tocs d'atenció per part de la direcció de Mediaset al periodista, qui no dubtava a expressar obertament una línia política incòmoda per a alguns sectors, en estar «massa escorada a l'esquerra».