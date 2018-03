Nicole Kidman treballa en una nova sèrie per al canal nord-americà HBO

n L'actriu australiana Nicole Kidman sembla haver trobat a HBO una segona residència. La protagonista de la reeixida Big Little Lies encapçala l'elenc d'un nou projecte per al canal de cable, al costat del guionista David E. Kelley. Segons els mitjans nord-americans, Kidman interpretarà en aquest nou projecte, titulat The Undoing, Grace Sachs, una famosa terapeuta establerta a Nova York, i amb un marit i un fill perfectes. No obstant això, unes setmanes abans de publicar el seu primer i prometedor llibre, la seva vida perfecte esdevé tèrbola, amb la divulgació d'una sèrie de secrets, un assassinat i un segrest. La ficció és una adaptació de la novel·la homònima de l'escriptor Jean Hanff Korelitz.