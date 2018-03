TVE relega l'espai «Dicho y hecho» a la mitjanit, una setmana després de la seva estrena

n Només una setmana després de la seva estrena a La 1 de Televisió Espanyola, on va recollir un més que discret 5,5% de share (amb poc més de 800.000 espectadors), Dicho y hecho abandona la franja de màxima audiència per passar a emetre's a la mitjanit. L'espai d'humor conduït per Anabel Alonso i José Corbacho no ha convençut ni a l'audiència ni a la direcció de l'ens públic, que, en el seu lloc, ha decidit tornar a apostar des d'avui mateix per emetre una pel·lícula. La cadena ha decidit paralitzar així mateix la producció de nous lliuraments, pel que s'emetran només els cinc que ja s'havien enregistrat.