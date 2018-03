«Cuéntame» tancarà la temporada dijous de la setmana vinent

n La sèrie Cuéntame cómo pasó s'acomiadarà, la setmana vinent, després d'emetre només nou episodis en la seva dinovena temporada. La raó d'aquest final precipitat s'explica pel retard en el rodatge dels episodis, pels compromisos laborals d'alguns dels seus protagonistes, que va obligar a enregistrar el capítol que s'emetrà dijous vinent a final del mes de gener. No obstant això, aquest no serà el final definitiu de la ficció, que, simplement escurça la seva dinovena temporada en 9 capítols, en comptes dels 19 previstos inicialment. D'aquesta manera, RTVE es reserva els deu episodis restants per al futur, sense necessitat de firmar una renovació.

Segons ha informat la corporació pública, aquest darrer episodi de la temporada recrearà l'atemptat d'Hipercor de Barcelona del 1987. La ficció de La 1 protagonitzada per Imanol Arias i Ana Duato recordarà amb els espectadors la pitjor massacre d'ETA, en què van morir 21 persones i en van resultar ferides 45 més. En la ficció, l'atemptat es rememorarà a través d'Inés, que viatja a Barcelona acompa-nyada de Marcos i Oriol.

La sèrie més longeva de la televisió d'Espanya acomiadarà una dinovena temporada, en la qual, no només ha rejovenit la seva audiència, sinó que s'ha mantingut novament líder del prime time dels dijous. Al febrer, va aconseguir una mitjana de 2.986.000 espectadors i el 18% de quota de pantalla.