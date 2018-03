Les víctimes infantils que ha deixat pel camí Estat Islàmic

n Des que el juny del 2014 l'autoanomenat Estat Islàmic d'Iraq i Síria (EI) va establir el seu «califat», va reclutar, de manera sistemàtica, nens soldat. Els «lleons del califat», com se'ls coneix, de vegades són nens molt petits, que es veuen obligats a unir-se a les files de l'organització terrorista, que formen una nova generació de gihadistes que alguns cops protagonitzen els vídeos de propaganda. La periodista de l'agència Capa Sofia Amara en va trobar uns quants a l'Iraq i al reportatge Els nens perduts del califat, que TV3 emet avui a les 21.55 h, dins el programa 30 minuts, expliquen la seva vida de joves soldats reclutats forçosament, traumatitzats per la violència dels actes que van cometre.

El reportatge Els nens perduts del califat recull testimonis esfereïdors i sorprenents de com EI tracta els nens reclutats per força, entre l'esclavitud i l'explotació sexual. Venudes o intercanviades, les nenes alimenten un mercat d'esclaves al cor de l'autoanomenat califat. La resistència fa temps que intenta salvar aquests menors presoners, abans que sigui massa tard. Sofia Amara segueix les seves operacions d'infiltració i mostra com recuperen aquests gihadistes a la força.

La pregunta que ningú gosa respondre és: què passarà amb aquesta generació perduda? S'han de tractar aquests nens soldat com si fossin víctimes o bé com si fossin botxins? Serà possible en el futur recuperar aquests nens perduts del califat?