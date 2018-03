Atresmedia fitxa l'actor i presentador gallec Roberto Vilar per a un nou format

n Atresmedia Televisión ha fitxat l'actor i presentador gallec Roberto Vilar per conduir en la franja del prime time d'Antena 3 La noche de Rober, al costat de Sílvia Abril com a copresentadora. Així ho ha donat a conèixer la companyia audiovisual, que ha indicat que aquest nou espai estarà produït en col·laboració amb Shine Iberia ( Me resbala o La isla) i portarà el segell personal de Vilar amb la comèdia, l'humor i els elements clàssics dels xous americans com a ingredients principals. El presentador gallec, va començar la seva carrera com a càmera i ajudant de realització en programes de TVG, per passar després a l'altre costat de la pantalla.