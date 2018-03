Telecinco prepara una edició amb famílies del «Pasapalabra»

n El veterà concurs Pasapalabra celebrarà enguany la seva emissió 3.000, 11 anys després de la seva estrena. Per celebrar-ho, Telecinco prepara Pasapalabra en familia, una sèrie de programes especials que començaran a emetre's properament a la franja de sobretaula, ocupant el lloc de Cámbiame –que fa uns mesos es va estrenar en aquesta franja després que Mujeres y hombres y viceversa es mudés a Cuatro– i que també tindrà Christian Gálvez com a presentador, segons ha informat Mediaset en una nota.

En aquesta nova versió, en lloc d'un concursant acompanyat per dos famosos per equip, els integrants de cada un dels dos equips rivals seran tres membres d'una mateixa família. A cada etapa del concurs hauran de posar a prova la seva saviesa, la seva rapidesa mental, la seva perícia amb les paraules i la seva compenetració fins arribar a la gran prova final, el rosco, el qual hauran d'intentar completar entre els tres participant per torns. En les primeres edicions de Pasapalabra en familia, els concursants seran alguns dels ja llegendaris guanyadors del pot, acompanyats pels seus familiars.

Amb el 15,8% de quota i una mitjana de 2.169.000 espectadors en el que portem de temporada, Pasapalabra és el concurs més vist en la seva franja, amb un lideratge ininterromput a les tardes de 91 mesos.