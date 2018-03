«Sense ficció» aborda què hem après dels atemptats del 17-A

n TV3 dedica aquesta nit un especial del Sense ficció als atemptats de Barcelona i Cambrils i al fenomen del terrorisme gihadista. Aquesta programació especial inclou el documental 17A: lliçons apreses?, dirigit per Montserrat Besses, i 17A: deures pendents, un programa en directe per debatre sobre el gihadisme conduït per Besses i Joan Carles Peris.

A les 21.55 h s'emetrà1 7A: lliçons apreses?, un documental produït per TV3, dirigit per Montserrat Besses i realitzat per Pere López que té l'objectiu d'analitzar i comprendre els processos, els comportaments i els patrons de conducta que es donen en els atemptats ter-roristes. Partint del lema «No tinc por», el treball intenta explicar com uns joves, que no van viure en la marginació social, van canviar de manera tan radical el rumb de les seves vides desapercebudament.

Tot seguit, a les 23.25 h, Joan Carles Peris i Montserrat Besses conduiran un programa en directe en què es tractarà, entre altres temes, el paper de l'escola en el moment de detectar i evitar processos de radicalització. Es tractaran aspectes com el paper dels confidents i la imprescindible coordinació policial, o la nova etapa que comença ara: la derrota militar del califat. El programa reflexionarà sobre el paper dels mitjans de comunicació a l'hora d'informar sobre atemptats terroristes i analitzarà l'eina propagandística d'Estat Islàmic.