Jordi Évole prepara un nou format a Atresmedia amb àvies catalanes i andaluses

n Un grup de set àvies andaluses i un altre de catalanes són les protagonistes de Bienvenidos al norte, bienvenidos al sur, el nou programa que prepara la productora de Jordi Évole per a La Sexta. Segons informava ahir el diari El Mundo, la idea d'aquest projecte va sortir arran de l'episodi de Salvados en què Oriol Junqueras va visitar un grup de ciutadans a Sevilla. Aquest docu-reality, que s'emetrà a La Sexta o Antena 3 i que vol trencar els tòpics existents sobre aquestes dues comunitats a través de la gent gran, no tindrà, però, la participació directa de Jordi Évole, atès que tot el protagonisme serà per a les àvies.