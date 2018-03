Mira Sorvino protagonitzarà «The Code», el nou drama de la cadena CBS

n L'actriu Mira Sorvino protagonitzarà la nova sèrie The Code de la cadena CBS. El projecte de ficció, que encara ha de rodar l'episodi pilot, es basa en una història escrita per Craig Sweeny sobre la Divisió de Defensa de Jutges del Cos de Marines dels Estats Units, on cada advocat està capacitat per ser fiscal, advocat defensor, investigador i marine. Sorvino interpretarà la comandant Eisa Turnbull, que supervisa un equip d'advocats marines. A més de ser una de les dones de més alt rang al cos de marines, Eisa té dos fills que serveixen a l'estranger.