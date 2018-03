RTVE renova «Cuéntame cómo pasó» per a una vintena temporada

n Cuéntame cómo pasó s'acomiada aquesta nit, després de tan sols nou episodis emesos de la dinovena temporada. Malgrat això, no serà el final de la reeixida i longeva sèrie protagonitzada per la família Alcántara. El Consell d'Administració de RTVE va acordar ahir la renovació de la històrica ficció per a una vintena temporada. Aquesta nova tanda d'episodis arribarà en algun moment del 2019. Segons ha confirmat la mateixa televisió pública, a final d'aquest any es podrien emetre els deu episodis que resten de la dinovena temporada, que s'ha hagut de dividir en dues parts per un retard en el seu rodatge.