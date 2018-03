Andrés Velencoso fitxa per la sèrie «Velvet Colección»

n La família de Velvet Colección augmenta en la seva segona temporada. La sèrie, una producció original de Movistar + en col·laboració amb Bambú Producciones, tindrà aquesta temporada la incorporació de l'actor tossenc Andrés Velencoso, que donarà vida a Omar Ahmadi, un home perillós que no posarà les coses fàcils a ningú a les galeries.

Protagonitzada per Marta Hazas, Imanol Arias, Fernando Guallar, Javier Rey, Asier Etxeandia, Adrián Lastra, Diego Martín, Adriana Ozores, Megan Montaner, Mónica Cruz, Marta Torné, Andrea Dur, Llorenç González, Raúl Prieto, Paula Usero, Ignacio Montes i Lucía Díez, Marian Álvarez, la qual ja vam veure al final de la primera temporada, també s'uneix com a personatge fix, interpretant Diana, en els nous episodis.

Tan atractiu com perillós, Omar Ahmadi (Andrés Velencoso) és el nou ambaixador de l'Iran a Espanya. Un home amb un passat fosc però capaç d'aconseguir qualsevol objectiu. D'aquí la seva enorme vàlua. Omar és un home sense escrúpols acostumat a fer servir mitjans il·lícits, a ficar-se en negocis tèrbols i a treure sempre profit de tot. És dur i arrogant. Viu en un món on és norma que es compleixi la seva voluntat. Per encàrrec de la futura emperadriu, entra en contacte amb l'empresa, que es convertirà en la tapadora perfecta per als seus nous negocis il·legals. Els interessos i la integritat de les galeries i de qui hi treballa mai havia estat tan en perill com des de la seva arribada.

L'actor de Tossa de Mar s'ha incorporat aquesta mateixa setmana als rodatges dels nous episodis, que arribaran en principi la propera tardor a Movistar +. La sèrie suposa la continuació de la reeixida Velvet d'Antena 3, traslladant la seva acció de Madrid a Barcelona i amb la incorporació de nous personatges al seu elenc.