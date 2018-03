La periodista María Rey deixa els informatius d'Antena 3 després de 25 anys

n María Rey abandona Antena 3. La periodista, que portava 25 anys treballant en els serveis informatius de la cadena del grup Atresmedia, va comunicar la seva decisió en amb un missatge publicat al seu compte a Twitter, en el qual afirma que tanca una etapa per dedicar-se a nous projectes. «Després de 25 anys tanco una etapa extraordinària a Antena 3 Noticias, convençuda que és el moment d'obrir-ne una de nova. Enrere deixo grans experiències i records i, sobretot , molts amics, per això només puc acomiadar-me així: gràcies per tant i fins aviat!».