«¡Qué animal!» descobreix avui la fauna que habita al voltant de les illes Medes

n El programa ¡Qué animal! (18.00 h, La 2) es trasllada avui fins a les illes Medes per descobrir els secrets de la fauna que habita al voltant d'aquest arxipèlag, format per set illots que es van formar contemporàniament als Pirineus. Considerat com un dels refugis de fauna més importants de la Mediterrània, les illes Medes són un paradís per a les aus, amb més de 60 espècies censades. Però és sota el mar on esclata un món insospitat de formes i colors. La biòloga Evelyn Segura desvetllarà els secrets més ben guardats en un lliurament que va ser finalista de la darrera edició dels premis Carles Rahola de Comunicació.