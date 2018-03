La comèdia «Silicon Valley» estrena la seva cinquena temporada

n Movistar + estrena aquesta propera matinada, a partir de les 4.00 h, la cinquena temporada de Silicon Valley, de forma simultània als Estats Units a Movistar Sèries (dial 11). La comèdia geek que s'endinsa als budells de la meca de les noves tecnologies s'ha guanyat un lloc entre les grans comèdies actuals, amb dues nominacions als Globus d'Or i dos premis Emmy (33 nominacions), a més de fer-se amb dos guardons dels Critics Choice Television Awards, a millor comèdia i millor actor.

La nova temporada de la comèdia situa Richard i la resta de l'equip del Flautista emergint del caos en què van acabar, i ara més a prop que mai de la fama i la fortuna, a mesura que preparen el llançament de la nova Internet, PiperNet.

Richard afronta (a la seva manera) les responsabilitats pròpies del seu lloc directiu, mentre rep la pressió de Monica i Laurie, i Dinesh i Gilfoyle s'adapten a un equip cada vegada més creixent. Jared fa l'impossible per mantenir-ho tot sota control, Cabezón segueix ensopegant amb la bona sort, i Jian-Yang demostra que no hi ha res que deixi de fer per tal de guanyar alguns diners ràpidament. Mentrestant, a Hooli, Gavin s'ha tornat a instal·lar com a CEO, però la seva constant ambició per ser imprescindible i acabar amb la competència amenaça en consumir-lo.

Basant-se en les seves pròpies experiències com a enginyer informàtic en la dècada dels anys vuitanta, Silicon Valley està creada per Mike Judge, John Altschuler i Dave Krinsky –el trio darrere de sèries com King of the Hill, Beavis & Butthead, Office Space– i produïda per Scott Rudin ( The Newsroom, Capitán Phillips).

Protagonitzada per Thomas Middleditch ( Search Party), TJ Miller ( Deadpool), Zach Woods ( The Office), Josh Brener ( Los becarios, Maron), Kumail Nanjiani ( Como la vida misma, Portlandia), Martin Starr ( Juerga hasta el fin, Zombis Nazis 2: rojos vs. muertos), Amanda Crew ( Sex Drive), aquesta nova temporada de 10 episodis segueix incloent cameos de celebritats reals de la mateixa Silicon Valley.