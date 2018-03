Mediaset España compra els drets per emetre la sèrie «Perdidos» al canal Energy

n Per a la crítica, és una de les millors produccions televisives de la història; per als fans, és la sèrie que ho va canviar tot. Mediaset España ha adquirit els drets d'emissió en obert de Perdidos, ficció que s'ha convertit en tot un fenomen social que ha atrapat milions d'espectadors a tot el món, i que es podrà tornar a veure a través del canal Energy. Ideada per J.J. Abrams, Damon Lindelof i Jeffre Llebre, i protagonitzada per Matthew Fox, Terry O'Quinn, Evangeline Lilly, Josh Holloway, Jorge García, Naveem Andrews, Elizabeth Mitchell i Michael Emerson, Perdidos té deu premis Emmy i un Globus d'Or.