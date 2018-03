El Super3 estrena avui la programació de vacances

n Entre avui i el 2 d'abril, el canal Super3 oferirà una programació especial coincidint amb el període de vacances escolars. Arriben a la graella del Super3 nous capítols de les sèries Dora, l'exploradora i Els germans Kratt. No faltaran les sèries habituals del canal, com Kung Fu Panda, Prodigiosa: les aventures de Ladybug i Gat Noir, Doraemon, Els pingüins de Madagascar, Salve, rei Julien! o Les aventures del gat amb botes; així com les històries del Mic i els seus amics i dos capítols especials de la família del Super3 protagonitzats per la Nenúfar, la Matoll i el Biri Biri. A més, el cap de setmana continuarà l'emissió dels nous capítols de la sèrie Set nans i jo i s'emetran capítols especials de Quin crac, l'Angelo!.

Durant aquests dies de Setmana Santa, el canal infantil i juvenil també dedicarà atenció especial al cinema, amb diverses pel·lícules cada dia. De dilluns a divendres, al migdia es podrà veure una pel·lícula protagonitzada pel Shin Chan, i al vespre, fins dilluns de Pasqua, arribaran els llargmetratges del detectiu Conan. Divendres, els súpers podran tornar a veure Pirates! i Tom i Jerry: ràpids i peluts. El cap de setmana també es programaran els films Albert i El regne de les granotes i, per acabar la setmana de vacances, dilluns de Pasqua arribarà l'estrena de la pel·lícula Khumba.

Dos especials de «La família»

Dissabte i diumenge de Pasqua, el canal Super3 estrenarà dues noves històries de La família del Super3 centrades en personatges concrets. El dissabte dia 31 serà el torn del programa especial dedicat a les germanes elfes Nenúfar i Matoll, i la seva Superbiblioteca. En aquest especial, les elfes viuen també noves aventures al misteriós univers de l'hivernacle i se les pensaran totes per fer caure el Senyor Pla i el Rick als seus divertits paranys.

El diumenge 1 d'abril el protagonista serà el Biri Biri, el bebè alienígena que les nits de lluna plena visita la casa més famosa del canal Super3.