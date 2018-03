Antena 3 avança a aquesta nit el final de «El asesinato de Gianni Versace»

n Antena 3 emetrà aquesta nit els últims tres episodis de la sèrie El asesinato de Gianni Versace. La ficció protagonitzada per Édgar Ramírez, Penélope Cruz i Ricky Martin, entre d'altres, que es va acomiadar als Estats Units fa sis dies, no ha acabat de convèncer l'audiència de la cadena d'Atresmedia. De fet, diumenge, la triple emissió va perdre prop d'un milió d'espectadors respecte a la setmana anterior, quan es va estrenar, i va passar del 15,3% al 9,3% de quota de pantalla. Davant d'aquests discrets resultats, la cadena ha decidit liquidar com més aviat millor la sèrie sobre l'assassinat del modista Gianni Versace.