Elsa Pataky serà protagonista de la nova sèrie de Netflix

n Quinze anys després de la seva participació a Los Serrano, l'actriu Elsa Pataky tornarà a treballar en una sèrie de televisió. Concretament serà a Tidelands, títol de la nova producció en la qual està treballant la divisió australiana de Netflix, tot i que es podrà veure a tot el planeta a través d'aquesta mateixa plataforma.

Tidelands suposarà el retorn de l'actriu a la petita pantalla, on es va donar a conèxer a final de la dècada dels noranta, com a membre destacat de l'elenc de Al salir de clase, la sèrie de Telecinco per la qual també van passar intèrprets com Fran Perea, Octavi Pujades, Cristina Castaño i Hugo Silva.