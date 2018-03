El mític videojoc «Street Fighter» tindrà una adaptació per a televisió

n Street Fighter, un dels videojocs pioners del gènere de les arts marcials, tindrà una adaptació per a la petita pantalla. Segons informa el portal Deadline, la mítica franquícia serà adaptada en una sèrie per mitjà de Mark Gordon ( Mentes criminales) i la productora Entertainment One. Gordon s'encarregarà de desenvolupar i produir aquesta nova ficció, amb actors de carn i ossos. El videojoc ja té diverses adaptacions animades produïdes en la dècada dels noranta, i algunes pel·lícules, com la que el 1994 va protagonitzar l'actor Jean Claude Van Damme.