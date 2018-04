Els autors d'«Operació Urnes» parlen avui al Casino de Manresa

n Els autors del llibre Operació Urnes (Columna) , la igualadina Laia Vicens i Xavi Tedó, són els protagonistes del primer «Pessics de Vida» del segon trimestre, que es farà avui a les 8 del vespre a la sala d'actes del Casino. Operació Urnes ha estat el llibre més venut en la categoria de no-ficció en català en la diada de Sant Jordi. La periodista Carmina Oliveras serà l'encarregada de conversar amb els dos periodistes del diari Ara.

Vicens, coautora d' Operació Urnes, va apuntar ahir, en declaracions a l'ACN després de donar-se a conèixer que el seu llibre havia quedat en primera posició de vendes d'obres de no-ficció en català, que competien amb noms molt mediàtics i pensaven que el seu llibre funcionaria però que Sant Jordi és un dia perquè els més coneguts triomfin més. «Estem molt agraïts amb la gent que ens ha fet confiança», va destacar. «Estem en una situació excepcional políticament i això dóna més rellevància i importància» al llibre, va afegir Vicens. «Sabíem que Operació Urnes es vendria, però no ens esperàvem en cap cas ser el llibre més venut en català de no-ficció. No ens ho esperàvem ni en les previsions més optimistes», va manifestar Tedó, l'altre autor. El llibre es va idear a partir d'un reportatge del 2 d'octubre del 2017 i hi expliquen com es va gestar el referèndum de l'1-O, que els ha donat l'oportunitat de conèixer els principals implicats en l'operatiu clandestí que va fer possible el referèndum.

D'altra banda, el segon convidat del cicle és el cuiner David Andrés, que serà entrevistat el dimecres 30 de maig per Mar Martí, periodista de l'Agència Catalana de Notícies. Andrés és el millor cuiner jove de la península. És cap de cuina del restaurant ABaC de Barcelona, al capdavant del qual hi ha el manresà Jordi Cruz, i copropietari, amb el seu germà Xavier, del restaurant Somiatruites d'Igualada.

L'exjugador de bàsquet Joan Creus tancarà la programació del segon trimestre del «Pessics de vida» i farà un repàs de la seva trajectòria esportiva amb Carles Jódar, periodista de Ràdio Manresa i de Gedi Media. Creus ha dedicat bona part de la vida al bàsquet i va guanyar la lliga ACB sent jugador del TDK Manresa.