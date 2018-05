Mor als 75 anys el periodista José María Íñigo

El periodista i presentador de ràdio i televisió José María Íñigo Gómez (Bilbao, 1942) ha mort aquest dissabte a Madrid als 75 anys, segons ha informat RNE a través del programa 'Un día cualquiera', presentat per Pepa Fernández i on Íñigo era col·laborador des de l'any 2000.

El periodista basc va ser un dels rostres més populars de la televisió als anys 70 amb programes com 'Fiesta', 'Directísimo', 'Ritmo 70' o 'Estudio Abierto'. Els espais eren de temàtica similar on Íñigo –amb el seu inconfusible mostatxo- alternava actuacions musicals amb entrevistes a personatges famosos.

La seva experiència a la ràdio també era molt dilatada, sobretot en programes musicals com 'El Musiquero', 'El Gran Musical' i els '40 principals'. Igualment, Íñigo va ser el comentarista del Festival d'Eurovisió per a TVE entre els anys 2011 i 2017. Ha rebut diversos premis com l'Ondas al millor presentador de televisió (1971), el Premi ATV a la seva trajectòria professional (2011) i nombrosos TP d'Or com a millor presentador entre els anys 1975 i 1984.

Des de finals dels 80 i als 90, amb l'arribada de les televisions privades, Íñigo va passar alguns anys allunyat de les càmeres, centrant-se en l'escriptura de diferents llibres. El 1993 tornaria a la televisió (Las Mañanas de Telecinco) i més endavant col·laboraria en diferents programes de televisió i ràdio. En els últims anys va ser el comentarista del Festival d'Eurovisió a TVE.