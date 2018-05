Una nova plataforma de continguts televisius s'estrenarà el mes de juny

n La plataforma de continguts amb tecnologia HbbTV –desenvolupada de forma conjunta per RTVE, Atresmedia i Mediaset– LOVEStv iniciarà la seva activitat en proves el proper 14 de juny i després de l'estiu començarà a funcionar en la versió completa, amb una experiència molt superior per a l'usuari.

Amb tot, de moment no hi ha cap data tancada per al llançament de la versió completa. La primera versió inclourà la visualització dels continguts de l'última setmana, la possibilitat de començar un programa des del seu inici encara que aquest ja hagi començat en l'emissió lineal, una guia de programació millorada o la possibilitat de recomanar continguts (esports, entreteniment, informació, cinema i sèries), entre altres funcionalitats, que augmentaran en desenvolupaments posteriors.

Cellnex Telecom és el proveïdor tecnològic de LOVEStv que permetrà als espectadors accedir als avantatges de la TDT lineal alhora que a continguts i nous serveis no lineals. Aquest nou servei es basa a la tecnologia TDT híbrida i estarà disponible per als espectadors que disposin d'un televisor compatible connectat a Internet. La identitat corporativa d'aquesta nova plataforma de televisió s'inspira en l'emblemàtica frase «I love TV», amb la qual es vol fer l'ullet a l'espectador de la Televisió Digital Terrestre.