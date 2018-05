Israel podria enfrontar-se a un boicot el 2019

? La victòria d'Israel en la darrera edició d'Eurovisió a Lisboa ha generat un problema per a l'organització del festival. Per una banda, la Unió Europea de Radiodifusió (UER) estudia rebutjar la proposta del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de celebrar la pròxima edició a Jerusalem, ciutat que les autoritats volen que sigui reconeguda com a capital. Per l'altra, si la final se celebrés en aquesta ciutat, alguns països com Suècia, Irlanda o Islàndia ja han anunciat que podrien boicotejar el festival del 2019.