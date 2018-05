Televisió Espanyola renova «Hora Punta», de Javier Cárdenas

n Tot i haver estat motiu de diverses polèmiques en els darrers mesos, Javier Cárdenas continuarà a Televisió Espanyola amb el seu Hora Punta per una temporada més. Segons informava ahir el portal Bluper, la televisió pública ha decidit ampliar la vinculació amb el presentador per a 13 lliuraments més, que, no obstant, passaran a emetre's en la franja del late night, amb una periodicitat setmanal, després de l'estiu, i abandonarà així l'actual emissió, en prime time. D'aquesta manera, l'ens públic seguirà apostant per un format que, tot i no gaudir d'una gran audiència, s'ha consolidat a la seva franja.

Una altra de les novetats destacades d'aquesta renovació és l'aspecte econòmic. I és que el nou Hora Punta, que tindrà una durada aproximada d'una hora, passarà a tenir un pressupost de 150.000 euros per lliurament, una xifra que suposa un notable augment en comparació amb els 40.000 euros que es destinen actualment a cada emissió.

Cárdenas amplia així una vinculació que finalitzava aquest mes de juny i que tot indicava que no tindria continuïtat després de polèmiques suscitades arran dels continguts del programa, com per exemple, haver posat en dubte l'efectivitat de les vacunes.