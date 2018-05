El president dels productors catalans aposta per reduir a tres els canals de TV3

n El president de Productors Audiovisuals Federats (PROA), Raimon Masllorens, ha proposat reduir a tres els canals de la televisió pública i ha apostat per crear en un nou servei de lliure transmissió publicoprivat, diferent de l'actual servei «3 a la carta», i fer d'aquest sistema de distribució de continguts audiovisuals «un referent de continguts mundial». Al parer de Masllorens, caldria mantenir tan sols TV3, el canal 33 i el 3/24. «No té sentit tenir 7 canals de televisió quan al món cada cop es consumeix més contingut sota demanda», va assegurar el representant de les productores privades, que va analitzar la crisi del sector audiovisual en una ponència al marc del Fòrum de la Comunicació organitzat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Així, Masllorens va certificar que vivim en temps «alarmants» per un «sector que està completament parat» i va assegurar que la televisió pública «no està dissenyada per guanyar diners». No obstant això, Masllorens va afirmar que, «ara que tenim Govern», confia «que hi haurà inversió».