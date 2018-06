David Andrés, el cuiner de més futur i amb sabatilles verdes

n David Andrés és un dels joves cuiners del país amb més projecció. Ara té 31 anys, Quan era un adolescent era una de les principals esperances de l'hoquei català, i, per tant, espanyol. Capità de la selecció en categories inferiors va arribar a ser professional amb el Mataró. Diu que no era ni el jugador més fort ni el més habilidós, però els seleccionadors el triaven perquè liderava i feia equip.

Andrés, que dimecres va protagonitzar una de les xerrades «íntimes» que convoca mensualment el Casino de Manresa i el Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, va explicar com un dia, després d'alguns mesos a les ordres del xef manresà Jordi Cruz, a la cuina de l'ABaC (ara un tres estrelles Michelin) va decidir plegar i dedicar-se a un projecte que iniciava amb el seu germà, el restaurant Somiatruites al Rec d'Igualada. Vivien una relació tensa perquè ell era l'únic cuiner que havia continuat del projecte anterior i Cruz no li tenia confiança. Aquella nit, en la qual pràcticament no va poder fer el servei, es va destapar el seu futur de manera definitiva. Cruz no només va veure en ell el líder que necessitva per a la seva cuina, sinó que el va proposar per ser el nou cap. En 10 anys, com va explicar, va passar de no saber agafar un ganivet a ser el millor cuiner jove de la península ibèrica. El coneixen tots els cuiners primeres espases i gaudeix investigant en la cuina extrema.