«La verdad sobre el caso Harry Quebert» es veurà a Movistar+

n La plataforma Movistar+ emetrà pròximament, en exclusiva a Espanya, la sèrie basada en la novel·la La verdad sobre el caso Harry Quebert. La minisèrie, de deu episodis, porta a la petita pantalla la reeixida història de títol homònim de Joël Dicker, amb més de dos milions de còpies venudes a tot el món i que ha estat ja traduïda a més de 25 idiomes. Es tracta d'una producció de Metro-Goldwyn-Mayer, Eagle Pictures i Barbary Films per a la plataforma Epix, cadena de cable premium de la mateixa MGM.

Aquest drama ple de suspens està protagonitzat per Patrick Dempsey ( Anatomía de Grey, Bridget Jones' Baby), nominat als Globus d'Or i als premis Emmy, en el paper de Harry Quebert, un escriptor d'èxit que sobtadament és acusat d'assassinar una jove que ha estat trobada al jardí de la seva propietat i que durant un temps havia estat la seva musa. Ben Schnetzer ( Snowden, Pride) dóna vida a Marcus Goldman, un jove i reeixit novel·lista del qual Quebert va ser mentor i principal influència.

Jean-Jacques Annaud ( Siete años en el Tibet, En busca del fuego, El nom de la rosa), guanyador d'un Oscar per la pel·lícula La victoria en Chantant, dirigeix els deu episodis de la sèrie, que suposa el seu primer treball per a la petita pantalla com a director.

La verdad sobre el caso Harry Quebert situa la seva trama en un petit poble de la costa de Maine. Allà arriba Marcus Goldman per fer una visita a Quebert amb la idea que l'ajudi a trobar una solució a la seva crisi creativa, davant les pressions imposades per l'editorial. Els plans de Marcus es veuen posposats quan Harry és acusat públicament de l'assassinat de Nola Kellergan, una jove adolescent desapareguda fa més de trenta anys. Goldman decideix indagar en els fets per tal d'ajudar a aclarir la veritat i, potser també, trobar la inspiració definitiva per la seva nova novel·la.

Damon Wayans Jr. ( New Girl) interpreta el sergent Perry Gahalowood, detectiu de la policia estatal de Maine encarregat d'investigar l'assassinat de la jove Nola Kellergan. La nominada a l'Oscar Virginia Madsen ( Joy, Sucesor designado) interpreta Tamara Quinn, la mare de Jenny Quinn i propietària d'un restaurant local que coneix un secret sobre Quebert. Kristine Frosesth, Colm Feore, Josh Close, Matt Frewer i Connor Prise completen l'elenc de la minisèrie.