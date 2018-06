Mediaset adquireix els drets per emetre en obert la nova sèrie «The Good Doctor»

n Mediaset España ha comprat els drets d'emissió en obert de la sèrie 'The Good Doctor, la nova ficció de David Shore (Emmy al Millor Guió de Sèrie Dramàtica per House el 2005) que després de la seva estrena s'ha convertit en la ficció revelació de la temporada als Estats Units.

Definida com «la sèrie que ofereix sinceritat i cor» per Entertainment Weekly i «la nova Anatomía de Grey» per a TV Guide, The Good Doctor narra la història de Shaun Murphy, un jove cirurgià amb autisme que decideix abandonar la seva tranquil·la i assossegada vida en una petita localitat per unir-se com a resident a la plantilla mèdica del prestigiós Hospital St. Bonaventure, a Califòrnia.