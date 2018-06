Núria Llorach, nomenada per exercir, de nou, les funcions de la presidència de la CCMA

n El Consell de Govern va escollir ahir Núria Llorach com a vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en substitució de Brauli Duart, després del seu nomenament com a secretari general d'Interior de la Generalitat de Catalunya. A la mateixa sessió, el Consell també va nomenar Rita Marzoa com a consellera secretària.

Llorach exercirà, de nou, la presiència en funcions de l'ens i les màximes responsabilitats de l'administració de la CCMA després d'haver-ho fet durant la renúncia de Duart per motius de salut.

Llorach és membre del Consell de Govern de la CCMA i havia exercit les funcions de la presidència de l'ens públic entre el 2016 i el 2018.