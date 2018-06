Ercros passa al davant en la votació pel premi Estrellat

n La votació dels premis Estrella i Estrellat 2018 va arrencar dilluns i ja va destacar un candidat per a la medalla d'or, la Unitat d'Oncologia d'Althaia, que ahir tenia el 75,51 % de vots i mantenia la distància respecte del segon, Roger Mas (10,88 %). En canvi, per a l'Estrellat, ahir va canviar el lideratge, ja que el Bisbat de Vic es va situar en segon lloc amb el 32,2 % i Ercros el va avançar amb el 53,67 %. En tercera posició dels Estrella hi ha David Gallego (10,88 %), i en la dels mereixedors d'una estirada d'orelles se situa l'Agència Catalana de l'Aigua (14,12 %).

La participació és oberta a tothom, s'ha d'accedir a l'espai per als premis del web i emetre el vot a través de l'enquesta que hi ha a la portada. També es pot fer al web dels Premis Regió7. El vot dels lectors determina els dos guardonats.

Els premis es lliuraran, junt amb els altres guardons de Regió7 , el 26 de juny a la Plana de l'Om.