La plataforma Netflix renova «Por 13 razones» per a una tercera temporada

n Encara que la seva segona temporada no ha acabat de convèncer gairebé ningú, Netflix segueix decidida a treure punta a Por 13 razones. La sèrie basada en la novel·la homònima de l'escriptor Jay Asher tindrà tercera temporada, que arribarà l'any vinent, previsiblement el mes de maig. Ni la polèmica sorgida per algunes escenes de violència explícita, ni les crítiques negatives han fet canviar d'opinió a la plataforma de continguts nord-americana. Ara per ara no se sap res sobre quina trama tindran aquests nous episodis, que seguiran la història de la misteriosa mort d'una jove.