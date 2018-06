TV3 comença a rodar la nova sèrie «Si no t'hagués conegut»

n Aquesta setmana s'ha iniciat el rodatge, a Sant Cugat del Vallès, de la sèrie per a la tardor Si no t'hagués conegut, una producció de TV3 amb la col·laboració de Diagonal TV i amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La nova aposta de ficció de la televisió pública parteix d'una idea original de Sergi Belbel, que també hi participa en tasques de guionista. Els actors Pablo Derqui i Mercedes Sampietro encapçalen el repartiment sota la direcció de Kiko Ruiz Claverol, segons asse-nyala la CCMA en un comunicat.

La sèrie arrenca amb l'Eduard (Pablo Derqui), un home de negocis de mitjana edat, casat feliçment amb l'Elisa (Andrea Ros) i pare de dos fills, que veu com la seva vida fa un gir inesperat: una desgràcia que ell mateix provoca de manera indirecta el colpeix brutalment. Ni la seva família ni els seus millors amics no poden fer res per apaivagar el seu dolor. L'aparició d'una anciana misteriosa (Mercedes Sampietro) farà que recuperi de mica en mica les ganes de viure.

Ruiz Claverol, amb experiència a la televisió pública, després de posar-se rere la càmera en sèries d'èxit com Ventdelplà i Kubala, Moreno i Manchón, dirigirà en col·laboració de Joan Noguera aquesta nova producció amb guió de Sergi Belbel, Cristina Clemente i Roc Esquius. Els actors Andrea Ros, Paula Malia, Montse Guallar, Abel Folk i Sergi López completen l'elenc.