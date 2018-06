«De hoy en un año», el nou espai que enregistra García Aguado per a Antena 3

n Després d'abandonar Mediaset España, on en diverses ocasions havia conduït formats de coaching com Hermano mayor, i firmar pel grup Atresmedia, on va debutar el 2016 amb Cazadores de trolls, Pedro García Aguado treballa en un nou projecte, que presumiblement s'emetrà a Antena 3. Es tracta de Hoy en un año, un format que combina el gènere reality i el coach, i en el qual un grup de persones explicarà quins són els seus somnis i com els pensen fer realitat. Això sí, després de 365 dies l'ex-jugador de waterpolo descobrirà si han estat capaços de complir-los, i els ajudarà a trobar els possibles errors comesos en el procés.