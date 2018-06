Atresmedia compra els drets per emetre «La Voz» a Espanya

n El grup Atresmedia Televisión ha arribat a un acord amb Talpa Media per la compra dels drets d'emissió del reeixit talent musical The Voice, que fins ara s'havia vist a Espanya a través de Telecinco, la cadena del grup Mediaset, amb la marca La Voz. Segons ha explicat Atresmedia en un comunicat, l'acord inclou l'emissió de fins a tres versions del format. La Voz, La Voz Kids i, com a novetat, La Voz Senior. La responsable de Talpa Media, Maarten Meijs, ha agraït a Atresmedia el seu «compromís» amb The Voice i ha afirmat que «ara s'obre una nova etapa» en ser aquesta companyia qui emetrà la franquícia completa del programa de talents a Espanya.

Per la seva banda, el director general del grup Atresmedia Televisión, Javier Bardají, també s'ha mostrat optimista amb l'operació i ha afirmat que suposa «l'adquisició d'un dels formats d'entreteniment més potents i més reeixits de tot el món». En aquesta línia, Bardají ha agraït a Talpa la «confiança» dipositada «a l'hora de renovar els drets de The Voice a Espanya», segons el comunicat de la corporació.

Aquesta operació deixa Telecinco sense un dels formats que ha tingut més audiència en els últims anys. No obstant això, segons informa Vertele, els responsables del grup no veien amb bons ulls les condicions per renovar el format. No obstant això, la temporada vinent Telecinco estrenarà la versió espanyola d' American Idol.